 
Nike Sportswear Nike Sport Pack French Terry 男子套头连帽衫 - 黑/白色

Nike Sportswear Nike Sport Pack

French Terry 男子套头连帽衫

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Nike Sport Pack French Terry 男子套头连帽衫融入块状标志和轻微宽大版型设计，采用醒目街头风格，带来经典舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： BV4541-010

Nike Sportswear Nike Sport Pack

¥549

彰显未来 NIKE 运动风范

Nike Sportswear Nike Sport Pack French Terry 男子套头连帽衫融入块状标志和轻微宽大版型设计，采用醒目街头风格，带来经典舒适的穿着感受。

柔软舒适

柔软法式毛圈面料，缔造舒适的穿着体验。

袋鼠式口袋

正面大号口袋可存放多种物品。

产品细节

  • 抽绳风帽设计
  • 匠心肩部设计
  • 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： BV4541-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。