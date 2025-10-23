Nike Sportswear Nike Sport Pack
French Terry 男子套头连帽衫
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Nike Sport Pack French Terry 男子套头连帽衫融入块状标志和轻微宽大版型设计，采用醒目街头风格，带来经典舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV4541-010
Nike Sportswear Nike Sport Pack
¥549
彰显未来 NIKE 运动风范
Nike Sportswear Nike Sport Pack French Terry 男子套头连帽衫融入块状标志和轻微宽大版型设计，采用醒目街头风格，带来经典舒适的穿着感受。
柔软舒适
柔软法式毛圈面料，缔造舒适的穿着体验。
袋鼠式口袋
正面大号口袋可存放多种物品。
产品细节
- 抽绳风帽设计
- 匠心肩部设计
- 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV4541-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。