Nike Sportswear Style Essentials 男子机能风长裤将运动风范与街头造型巧妙糅合。结实锦纶面料搭配腰部内置开口抽绳设计，塑就经典热身单品。左侧大口袋设计巧搭多缝线细节和外露式镶边，为这款舒适贴合的长裤带来新颖外观。

标准版型搭配实用口袋，便于安全快速地存取你的基本物品。裤腿间拼接设计，为你打造心无旁骛的运动体验。小腿采用锥形剪裁，巧搭膝盖部位的缝线设计，塑就利落外观，勾勒自然身形，打造舒适贴合效果。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。