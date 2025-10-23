Nike Sportswear Style Essentials
男子机能风长裤
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Style Essentials 男子机能风长裤将运动风范与街头造型巧妙糅合。结实锦纶面料搭配腰部内置开口抽绳设计，塑就经典热身单品。左侧大口袋设计巧搭多缝线细节和外露式镶边，为这款舒适贴合的长裤带来新颖外观。
- 显示颜色： 石灰色/帆白/冰银/石灰色
- 款式： DM6683-250
Nike Sportswear Style Essentials
¥699
出众口袋设计，舒适日常佳选
Nike Sportswear Style Essentials 男子机能风长裤将运动风范与街头造型巧妙糅合。结实锦纶面料搭配腰部内置开口抽绳设计，塑就经典热身单品。左侧大口袋设计巧搭多缝线细节和外露式镶边，为这款舒适贴合的长裤带来新颖外观。
舒适长裤，实用设计
标准版型搭配实用口袋，便于安全快速地存取你的基本物品。裤腿间拼接设计，为你打造心无旁骛的运动体验。小腿采用锥形剪裁，巧搭膝盖部位的缝线设计，塑就利落外观，勾勒自然身形，打造舒适贴合效果。
运动风范
顺滑锦纶面料，质感出众，结实耐穿。正面插手口袋结合网眼布衬里，柔软舒适。
经典细节
未染色织物镶边和梭织标签，营造协调统一的外观。
其他细节
- 右侧大口袋设有拉链式开口，营造安全储物空间
- 左侧大口袋巧搭多缝线设计
- 正面斜插式口袋采用加固设计，经久耐用
- 腰部搭配内置开口抽绳，缔造运动风范和专属贴合感
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 数字尺码
- Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 石灰色/帆白/冰银/石灰色
- 款式： DM6683-250
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。