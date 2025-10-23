 
Nike Sportswear Style Essentials 男子梭织短裤 - 微粒灰/帆白/冰银/微粒灰

Nike Sportswear Style Essentials

男子梭织短裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Style Essentials 男子梭织短裤，经典设计焕新升级。侧边接缝和后身口袋饰以镶嵌斜纹镶边，与柔滑的梭织面料相得益彰。


  • 显示颜色： 微粒灰/帆白/冰银/微粒灰
  • 款式： DD7040-073

经典风格，舒适耐穿

Nike Sportswear Style Essentials 男子梭织短裤，经典设计焕新升级。侧边接缝和后身口袋饰以镶嵌斜纹镶边，与柔滑的梭织面料相得益彰。

轻盈无衬里面料

轻盈梭织面料，质感顺滑。无衬里结构，营造轻松自在的穿着感受。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合效果
  • 后身口袋采用按扣式设计，为小物件提供安全的收纳空间
  • 正面插手口袋，稳妥收纳手机、钥匙和卡片

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 微粒灰/帆白/冰银/微粒灰
  • 款式： DD7040-073

