Nike Sportswear Style Essentials
男子梭织短裤
¥449
Nike Sportswear Style Essentials 男子梭织短裤，经典设计焕新升级。侧边接缝和后身口袋饰以镶嵌斜纹镶边，与柔滑的梭织面料相得益彰。
- 显示颜色： 微粒灰/帆白/冰银/微粒灰
- 款式： DD7040-073
经典风格，舒适耐穿
轻盈无衬里面料
轻盈梭织面料，质感顺滑。无衬里结构，营造轻松自在的穿着感受。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合效果
- 后身口袋采用按扣式设计，为小物件提供安全的收纳空间
- 正面插手口袋，稳妥收纳手机、钥匙和卡片
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
