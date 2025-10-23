Nike Sportswear Swoosh
大童（男孩）短裤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 大童（男孩）短裤柔软舒适，无论是在操场上玩耍还是在沙滩上拾贝壳，皆是你的理想佳选。 有了耐克大勾，还有什么理由不喜欢它呢？
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： DR8484-063
标志设计，彰显心意
其他细节
- 法式毛圈面料具有柔软触感，轻盈舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合感
产品细节
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
