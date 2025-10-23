 
Nike Sportswear Swoosh 大童（男孩）短裤 - 调色暗灰/白色

Nike Sportswear Swoosh

大童（男孩）短裤

¥349
调色暗灰/白色
黑/白色
帆白/浅骨色

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 大童（男孩）短裤柔软舒适，无论是在操场上玩耍还是在沙滩上拾贝壳，皆是你的理想佳选。 有了耐克大勾，还有什么理由不喜欢它呢？


  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： DR8484-063

Nike Sportswear Swoosh

¥349

标志设计，彰显心意

Nike Sportswear Swoosh 大童（男孩）短裤柔软舒适，无论是在操场上玩耍还是在沙滩上拾贝壳，皆是你的理想佳选。 有了耐克大勾，还有什么理由不喜欢它呢？

其他细节

  • 法式毛圈面料具有柔软触感，轻盈舒适
  • 弹性腰部搭配抽绳，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合感

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： DR8484-063

