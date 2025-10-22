 
Nike Sportswear Swoosh 大童（男孩）针织长裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Swoosh

大童（男孩）针织长裤

¥399

售罄：

此配色当前无货

尽显 Swoosh 酷炫风范。Nike Sportswear Swoosh 大童（男孩）针织长裤采用匠心打造，前后均饰有经典标志。这款日常经典运动裤采用针织面料，缔造柔软非凡的穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD8721-010

标志设计，彰显心意

其他细节

  • 针织面料柔软非凡，营造舒适的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳设计，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合感
  • 2 个口袋与后身口袋为随身物品提供充足收纳空间

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 罗纹裤管口
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD8721-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。