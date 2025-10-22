Nike Sportswear Swoosh
大童（男孩）针织长裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
尽显 Swoosh 酷炫风范。Nike Sportswear Swoosh 大童（男孩）针织长裤采用匠心打造，前后均饰有经典标志。这款日常经典运动裤采用针织面料，缔造柔软非凡的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD8721-010
Nike Sportswear Swoosh
¥399
标志设计，彰显心意
尽显 Swoosh 酷炫风范。Nike Sportswear Swoosh 大童（男孩）针织长裤采用匠心打造，前后均饰有经典标志。这款日常经典运动裤采用针织面料，缔造柔软非凡的穿着感受。
其他细节
- 针织面料柔软非凡，营造舒适的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳设计，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合感
- 2 个口袋与后身口袋为随身物品提供充足收纳空间
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹裤管口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD8721-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。