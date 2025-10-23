Nike Sportswear Swoosh
女子梭织夹克
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克采用不易撕裂的梭织面料，巧搭醒目 Swoosh 图案，塑就轻盈舒适的穿着体验与现代街头风格。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CJ3774-100
Nike Sportswear Swoosh
¥799
现代街头风格
Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克采用不易撕裂的梭织面料，巧搭醒目 Swoosh 图案，塑就轻盈舒适的穿着体验与现代街头风格。
轻盈舒适
轻盈梭织面料，不易撕裂，舒适耐穿。
醒目品牌标志
背面饰有大号 Swoosh 图案。正面饰有小号 Swoosh 图案和定制 Swoosh 拉链头。
时尚风范
衣袖采用栓扣细节设计，功能实用，外观时尚。
产品细节
- 宽松版型
- 适度短版设计
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CJ3774-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。