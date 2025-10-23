 
Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克 - 白色/黑

Nike Sportswear Swoosh

女子梭织夹克

Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克采用不易撕裂的梭织面料，巧搭醒目 Swoosh 图案，塑就轻盈舒适的穿着体验与现代街头风格。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CJ3774-100

现代街头风格

Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克采用不易撕裂的梭织面料，巧搭醒目 Swoosh 图案，塑就轻盈舒适的穿着体验与现代街头风格。

轻盈舒适

轻盈梭织面料，不易撕裂，舒适耐穿。

醒目品牌标志

背面饰有大号 Swoosh 图案。正面饰有小号 Swoosh 图案和定制 Swoosh 拉链头。

时尚风范

衣袖采用栓扣细节设计，功能实用，外观时尚。

产品细节

  • 宽松版型
  • 适度短版设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CJ3774-100

