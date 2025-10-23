 
Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克 - 黑

Nike Sportswear Swoosh

女子梭织夹克

¥649

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克采用顺滑锦纶面料，搭配裁剪缝合细节，网眼布里料设计，缔造多变叠搭体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： DA0981-010

Nike Sportswear Swoosh

¥649

顺滑质感，出色舒适

Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克采用顺滑锦纶面料，搭配裁剪缝合细节，网眼布里料设计，缔造多变叠搭体验。

舒适体验，值得信赖

不易撕裂梭织面料，耐穿顺滑。

透气出众，叠搭佳选

网眼布里料提升透气性，助你在日常穿着中保持凉爽。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DA0981-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。