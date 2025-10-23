Nike Sportswear Swoosh
女子梭织夹克
¥649
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克采用顺滑锦纶面料，搭配裁剪缝合细节，网眼布里料设计，缔造多变叠搭体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA0981-010
顺滑质感，出色舒适
Nike Sportswear Swoosh 女子梭织夹克采用顺滑锦纶面料，搭配裁剪缝合细节，网眼布里料设计，缔造多变叠搭体验。
舒适体验，值得信赖
不易撕裂梭织面料，耐穿顺滑。
透气出众，叠搭佳选
网眼布里料提升透气性，助你在日常穿着中保持凉爽。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
