女子梭织长裤
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子梭织长裤采用轻盈梭织面料，结合 Swoosh 细节，焕新演绎运动风佳选单品。采用缝线工艺、镀铬标志和标准版型，塑就休闲风格，适合日常穿搭。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CZ8910-100
SWOOSH 风范，热身佳选
Swoosh 细节
裤腿采用缝线工艺，并巧搭镀铬 Swoosh 标志，打造独特的 Nike 造型，焕新演绎经典热身版型。
舒适贴合
弹性腰部搭配可调节松紧抽绳，打造个性化贴合感。弹性裤管口，舒适贴合。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
