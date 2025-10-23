 
Nike Sportswear Swoosh 女子梭织长裤 - 白色

Nike Sportswear Swoosh

女子梭织长裤

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 女子梭织长裤采用轻盈梭织面料，结合 Swoosh 细节，焕新演绎运动风佳选单品。采用缝线工艺、镀铬标志和标准版型，塑就休闲风格，适合日常穿搭。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： CZ8910-100

SWOOSH 风范，热身佳选

Nike Sportswear Swoosh 女子梭织长裤采用轻盈梭织面料，结合 Swoosh 细节，焕新演绎运动风佳选单品。采用缝线工艺、镀铬标志和标准版型，塑就休闲风格，适合日常穿搭。

Swoosh 细节

裤腿采用缝线工艺，并巧搭镀铬 Swoosh 标志，打造独特的 Nike 造型，焕新演绎经典热身版型。

舒适贴合

弹性腰部搭配可调节松紧抽绳，打造个性化贴合感。弹性裤管口，舒适贴合。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
