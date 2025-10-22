Nike Sportswear Swoosh
女子法式毛圈长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子法式毛圈长裤采用工装口袋和腰部松紧抽绳设计，革新演绎舒适的人气款式。法式毛圈针织面料，百搭舒适，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN4845-010
Nike Sportswear Swoosh 女子法式毛圈长裤采用工装口袋和腰部松紧抽绳设计，革新演绎舒适的人气款式。法式毛圈针织面料，百搭舒适，适合日常穿着。
耐克勾勾细节
左侧工装口袋翻盖上饰有镀铬 Swoosh，右侧裤腿上的印花文字灵感源自鞋款标签，展现经典 Swoosh 外观。
非凡舒适
法式毛圈面料表面柔滑，内里融入回环设计。
舒适贴合
弹性腰部搭配可调节松紧抽绳，打造个性化贴合感。 弹性裤管口，营造舒适贴合感受。
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
