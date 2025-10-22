 
Nike Sportswear Swoosh 女子法式毛圈长裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Swoosh 女子法式毛圈长裤采用工装口袋和腰部松紧抽绳设计，革新演绎舒适的人气款式。法式毛圈针织面料，百搭舒适，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DN4845-010

耐克勾勾细节

左侧工装口袋翻盖上饰有镀铬 Swoosh，右侧裤腿上的印花文字灵感源自鞋款标签，展现经典 Swoosh 外观。

非凡舒适

法式毛圈面料表面柔滑，内里融入回环设计。

舒适贴合

弹性腰部搭配可调节松紧抽绳，打造个性化贴合感。 弹性裤管口，营造舒适贴合感受。

产品细节

  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DN4845-010

