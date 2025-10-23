Nike Sportswear Swoosh
女子短袖上衣
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子短袖上衣采用厚实棉质面料，结合宽松版型，焕新升级你的挚爱T恤。文字印花和镀铬 Swoosh 图案，灵感源于经典 Nike 款式，赋予该款休闲上衣独特 Nike 风格。
- 显示颜色： 淡粉紫/白色
- 款式： CZ8912-576
Nike Sportswear Swoosh
¥299
厚实T恤，实用口袋
轻松舒适
采用落肩设计和轻松自在的衣身剪裁，造就宽松版型，缔造休闲外观，助你畅动自如。
厚实T恤
厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感。
Swoosh 细节
文字灵感源自 Nike 经典版型；正面镀铬 Swoosh 设计，彰显你对品牌的热爱。
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
