Nike Sportswear Swoosh

女子短袖上衣

淡粉紫/白色
温和灰绿/白色
白色/黑

Nike Sportswear Swoosh 女子短袖上衣采用厚实棉质面料，结合宽松版型，焕新升级你的挚爱T恤。文字印花和镀铬 Swoosh 图案，灵感源于经典 Nike 款式，赋予该款休闲上衣独特 Nike 风格。


厚实T恤，实用口袋

轻松舒适

采用落肩设计和轻松自在的衣身剪裁，造就宽松版型，缔造休闲外观，助你畅动自如。

厚实T恤

厚实棉质针织面料垂坠挺括，打造优质外观和质感。

Swoosh 细节

文字灵感源自 Nike 经典版型；正面镀铬 Swoosh 设计，彰显你对品牌的热爱。

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡粉紫/白色
  • 款式： CZ8912-576

