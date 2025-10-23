Nike Sportswear Swoosh
女子短裙
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子短裙采用轻盈梭织面料打造。栓扣细节结合口袋设计，助你耀动街头。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CZ8908-010
科技细节，休闲风范
实用造型
采用轻盈斜纹面料，结合多口袋设计，打造多功能外观，焕新演绎经典版型。
可调式贴合感
弹性腰部搭配可调节弹性抽绳，打造个性化舒适贴合体验。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
