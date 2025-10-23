Nike Sportswear Swoosh
女子短裤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子短裤将实用口袋与时尚高腰版型融为一体，让你在炎热天气中畅享舒适感受。轻盈梭织面料融入多个翻盖口袋，帮助收纳日常随身物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CZ9382-010
高腰设计，舒适非凡
梭织面料
轻盈斜纹面料，质感柔软舒适，是日常穿搭的理想之选。
实用口袋
多个翻盖口袋为手机、钥匙、卡片和其他日常基本物品提供安全存储空间。
Swoosh 标志，闪耀出众
翻盖口袋搭配立体 Swoosh 图案，彰显你对品牌的热爱。
其他细节
弹性腰部设计，塑就非凡舒适感受
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
