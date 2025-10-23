 
Nike Sportswear Swoosh 女子短裤 - 黑

¥349
黑
温和灰绿

Nike Sportswear Swoosh 女子短裤将实用口袋与时尚高腰版型融为一体，让你在炎热天气中畅享舒适感受。轻盈梭织面料融入多个翻盖口袋，帮助收纳日常随身物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： CZ9382-010

高腰设计，舒适非凡

Nike Sportswear Swoosh 女子短裤将实用口袋与时尚高腰版型融为一体，让你在炎热天气中畅享舒适感受。轻盈梭织面料融入多个翻盖口袋，帮助收纳日常随身物品。

梭织面料

轻盈斜纹面料，质感柔软舒适，是日常穿搭的理想之选。

实用口袋

多个翻盖口袋为手机、钥匙、卡片和其他日常基本物品提供安全存储空间。

Swoosh 标志，闪耀出众

翻盖口袋搭配立体 Swoosh 图案，彰显你对品牌的热爱。

其他细节

弹性腰部设计，塑就非凡舒适感受

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。