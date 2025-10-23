 
Nike Sportswear Swoosh 女子短裤 - 藤黄/帆白/帆白

Nike Sportswear Swoosh

女子短裤

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 女子短裤采用高腰版型，缔造时尚风范。 不易撕裂面料搭配网眼布衬里，营造结构感，可轻松搭配你喜爱的上衣和T恤。 对称 Swoosh 标志为造型加分，彰显对品牌的热爱。


  • 显示颜色： 藤黄/帆白/帆白
  • 款式： DR6206-206

Nike Sportswear Swoosh

¥399

Nike Sportswear Swoosh 女子短裤采用高腰版型，缔造时尚风范。 不易撕裂面料搭配网眼布衬里，营造结构感，可轻松搭配你喜爱的上衣和T恤。 对称 Swoosh 标志为造型加分，彰显对品牌的热爱。

高腰设计

高腰版型，营造充裕的活动空间。

梭织面料，结构出众

不易撕裂面料搭配网眼布衬里，巧妙织入网格纹理。

自主调节，舒适出众

弹性腰部搭配可调节抽绳，打造专属贴合感。

其他细节

正面口袋有助快速收纳钥匙、卡片和手机

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 藤黄/帆白/帆白
  • 款式： DR6206-206

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。