Nike Sportswear Swoosh
女子短裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子短裤采用高腰版型，缔造时尚风范。 不易撕裂面料搭配网眼布衬里，营造结构感，可轻松搭配你喜爱的上衣和T恤。 对称 Swoosh 标志为造型加分，彰显对品牌的热爱。
- 显示颜色： 藤黄/帆白/帆白
- 款式： DR6206-206
高腰设计
高腰版型，营造充裕的活动空间。
梭织面料，结构出众
不易撕裂面料搭配网眼布衬里，巧妙织入网格纹理。
自主调节，舒适出众
弹性腰部搭配可调节抽绳，打造专属贴合感。
其他细节
正面口袋有助快速收纳钥匙、卡片和手机
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
