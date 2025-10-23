 
Nike Sportswear Swoosh 女子起绒长裤 - 浅红杉红/浅红杉红/白色

Nike Sportswear Swoosh

女子起绒长裤

Nike Sportswear Swoosh 女子起绒长裤保持一贯的经典风格，并融入时尚元素。采用反面起绒的柔软面料，巧搭大号 Swoosh 标志，彰显运动风范。


  • 显示颜色： 浅红杉红/浅红杉红/白色
  • 款式： BV3938-897

质感柔软，经典 SWOOSH

Nike Sportswear Swoosh 女子起绒长裤保持一贯的经典风格，并融入时尚元素。采用反面起绒的柔软面料，巧搭大号 Swoosh 标志，彰显运动风范。

其他细节

  • 反面起绒面料，柔软感出众
  • 大号 Swoosh 标志，增添俏皮感
  • 罗纹腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
  • 罗纹裤管口设计，尽显运动鞋魅力

产品细节

  • 出众版型，休闲舒适
  • 侧边口袋设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
  • 可机洗
