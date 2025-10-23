Nike Sportswear Swoosh
女子起绒长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子起绒长裤保持一贯的经典风格，并融入时尚元素。采用反面起绒的柔软面料，巧搭大号 Swoosh 标志，彰显运动风范。
- 显示颜色： 浅红杉红/浅红杉红/白色
- 款式： BV3938-897
质感柔软，经典 SWOOSH
Nike Sportswear Swoosh 女子起绒长裤保持一贯的经典风格，并融入时尚元素。采用反面起绒的柔软面料，巧搭大号 Swoosh 标志，彰显运动风范。
其他细节
- 反面起绒面料，柔软感出众
- 大号 Swoosh 标志，增添俏皮感
- 罗纹腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果
- 罗纹裤管口设计，尽显运动鞋魅力
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
- 可机洗
