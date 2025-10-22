 
Nike Sportswear Swoosh 女子长裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Swoosh

女子长裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 女子长裤采用反面起绒的针织面料，质地柔软，舒适亲肤。不论是外出还是在家，皆可为你打造时尚出众的日常造型。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CU5632-011

Nike Sportswear Swoosh

¥449

起绒设计，柔软舒适

Nike Sportswear Swoosh 女子长裤采用反面起绒的针织面料，质地柔软，舒适亲肤。不论是外出还是在家，皆可为你打造时尚出众的日常造型。

挚爱运动鞋风格

印花图案从 Nike 鞋盒上的堆叠标志汲取设计灵感，展现你对运动鞋风格的热爱。

弹性十足，舒适非凡

弹性腰部和裤管口，缔造舒适贴合的穿着感受。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 76% 聚酯纤维/24% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CU5632-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。