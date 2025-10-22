Nike Sportswear Swoosh
女子长裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子长裤采用反面起绒的针织面料，质地柔软，舒适亲肤。不论是外出还是在家，皆可为你打造时尚出众的日常造型。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CU5632-011
Nike Sportswear Swoosh
¥449
起绒设计，柔软舒适
挚爱运动鞋风格
印花图案从 Nike 鞋盒上的堆叠标志汲取设计灵感，展现你对运动鞋风格的热爱。
弹性十足，舒适非凡
弹性腰部和裤管口，缔造舒适贴合的穿着感受。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 76% 聚酯纤维/24% 棉
- 可机洗
