Nike Sportswear Swoosh
女子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 女子T恤倾力打造日常基础造型单品，可搭配你挚爱的紧身裤和运动鞋。厚实棉料结合宽大上衣设计，营造休闲舒适感受。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DD5591-010
Nike Sportswear Swoosh
¥299
宽大设计，不凡质感
Nike Sportswear Swoosh 女子T恤倾力打造日常基础造型单品，可搭配你挚爱的紧身裤和运动鞋。厚实棉料结合宽大上衣设计，营造休闲舒适感受。
宽松舒适，格外出众
短款剪裁，结合超宽松版型，打造休闲风范。落肩衣袖设计，外观休闲而有型。
厚实棉料
厚实棉料，质感出众且富有结构感。
对称 Swoosh 标志
缝合 Swoosh 图案，营造顺滑柔软质感。
产品细节
- 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DD5591-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。