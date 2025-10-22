 
Nike Sportswear Swoosh 女子T恤 - 黑/白色/白色

Nike Sportswear Swoosh

女子T恤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 女子T恤倾力打造日常基础造型单品，可搭配你挚爱的紧身裤和运动鞋。厚实棉料结合宽大上衣设计，营造休闲舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DD5591-010

宽大设计，不凡质感

Nike Sportswear Swoosh 女子T恤倾力打造日常基础造型单品，可搭配你挚爱的紧身裤和运动鞋。厚实棉料结合宽大上衣设计，营造休闲舒适感受。

宽松舒适，格外出众

短款剪裁，结合超宽松版型，打造休闲风范。落肩衣袖设计，外观休闲而有型。

厚实棉料

厚实棉料，质感出众且富有结构感。

对称 Swoosh 标志

缝合 Swoosh 图案，营造顺滑柔软质感。

产品细节

  • 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
