 
Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟夹克 - 黑

Nike Sportswear Swoosh

男子全长拉链开襟夹克

¥1,599

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟夹克饰有大号品牌标志，彰显个性风范。 采用人造毛皮和塔夫绸里料，在寒冷天气营造出色的温暖效果。


  • 显示颜色：
  • 款式： DH6685-010

个性外观，御寒佳选

Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟夹克饰有大号品牌标志，彰显个性风范。 采用人造毛皮和塔夫绸里料，在寒冷天气营造出色的温暖效果。

其他细节

  • 塔夫绸里料，轻盈耐穿
  • 大号耐克勾勾标志由人造毛皮制成

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 侧边拉链口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 只可干洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DH6685-010

