Nike Sportswear Swoosh
男子全长拉链开襟夹克
¥1,599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟夹克饰有大号品牌标志，彰显个性风范。 采用人造毛皮和塔夫绸里料，在寒冷天气营造出色的温暖效果。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH6685-010
个性外观，御寒佳选
Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟夹克饰有大号品牌标志，彰显个性风范。 采用人造毛皮和塔夫绸里料，在寒冷天气营造出色的温暖效果。
其他细节
- 塔夫绸里料，轻盈耐穿
- 大号耐克勾勾标志由人造毛皮制成
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 侧边拉链口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 只可干洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
