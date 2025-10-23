Nike Sportswear Swoosh
男子全长拉链开襟连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟连帽衫采用法式毛圈面料，结合全长拉链开襟设计，缔造易搭单品。胸前及衣袖饰有刺绣 Swoosh 品牌标志，彰显你对品牌的热爱。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CU3927-010
全长拉链，别致 SWOOSH
其他细节
- 胸前刺绣 Swoosh 图案，搭配衣袖处 SWOOSH 细节，彰显品牌时尚风范
- 罗纹下摆和袖口帮助锁住身体热量
- 正面插手口袋设计便于快速存放随身物品
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
