 
Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟连帽衫 - 黑/白色

Nike Sportswear Swoosh

男子全长拉链开襟连帽衫

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟连帽衫采用法式毛圈面料，结合全长拉链开襟设计，缔造易搭单品。胸前及衣袖饰有刺绣 Swoosh 品牌标志，彰显你对品牌的热爱。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CU3927-010

Nike Sportswear Swoosh

¥499

全长拉链，别致 SWOOSH

Nike Sportswear Swoosh 男子全长拉链开襟连帽衫采用法式毛圈面料，结合全长拉链开襟设计，缔造易搭单品。胸前及衣袖饰有刺绣 Swoosh 品牌标志，彰显你对品牌的热爱。

其他细节

  • 胸前刺绣 Swoosh 图案，搭配衣袖处 SWOOSH 细节，彰显品牌时尚风范
  • 罗纹下摆和袖口帮助锁住身体热量
  • 正面插手口袋设计便于快速存放随身物品

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CU3927-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。