 
Nike Sportswear Swoosh 男子口袋T恤 - 海星橙

Nike Sportswear Swoosh

男子口袋T恤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 男子口袋T恤采用柔软棉针织面料，焕新演绎 Nike 理想单品。胸部口袋细节部分遮盖部分 Swoosh 标志，为经典外观注入新颖活力。


  • 显示颜色： 海星橙
  • 款式： DJ6297-801

Nike Sportswear Swoosh

¥299

口袋设计

Nike Sportswear Swoosh 男子口袋T恤采用柔软棉针织面料，焕新演绎 Nike 理想单品。胸部口袋细节部分遮盖部分 Swoosh 标志，为经典外观注入新颖活力。

其他细节

  • 棉质针织面料，触感顺滑
  • 印花图案，质感柔软
  • 胸部口袋印有商标语言
  • 胸部印有超大 Swoosh 图案

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海星橙
  • 款式： DJ6297-801

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。