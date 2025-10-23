Nike Sportswear Swoosh
男子口袋T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子口袋T恤采用柔软棉针织面料，焕新演绎 Nike 理想单品。胸部口袋细节部分遮盖部分 Swoosh 标志，为经典外观注入新颖活力。
- 显示颜色： 海星橙
- 款式： DJ6297-801
口袋设计
其他细节
- 棉质针织面料，触感顺滑
- 印花图案，质感柔软
- 胸部口袋印有商标语言
- 胸部印有超大 Swoosh 图案
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
