Nike Sportswear Swoosh
男子圆领上衣
34% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子圆领上衣采用柔滑针织面料，融入醒目街头风格，缔造经典舒适的穿着感受。多图案设计巧搭经典 Swoosh 标志，塑就优质外观。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CJ4841-100
Nike Sportswear Swoosh
34% 折让
重塑经典
Nike Sportswear Swoosh 男子圆领上衣采用柔滑针织面料，融入醒目街头风格，缔造经典舒适的穿着感受。多图案设计巧搭经典 Swoosh 标志，塑就优质外观。
Swoosh 风范
胸前“SWOOSH”图案和品牌标志，彰显 Nike 魅力。
Nike 历史
左侧胸部饰以 1972 的罗马数字刺绣，致敬 Nike 历史。
舒适出众
Polyknit 面料柔软顺滑，塑就非凡舒适的穿着体验。
产品细节
- 罗纹袖口、领口和下摆
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CJ4841-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。