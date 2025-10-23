 
Nike Sportswear Swoosh 男子圆领上衣采用柔滑针织面料，融入醒目街头风格，缔造经典舒适的穿着感受。多图案设计巧搭经典 Swoosh 标志，塑就优质外观。


重塑经典

Nike Sportswear Swoosh 男子圆领上衣采用柔滑针织面料，融入醒目街头风格，缔造经典舒适的穿着感受。多图案设计巧搭经典 Swoosh 标志，塑就优质外观。

Swoosh 风范

胸前“SWOOSH”图案和品牌标志，彰显 Nike 魅力。

Nike 历史

左侧胸部饰以 1972 的罗马数字刺绣，致敬 Nike 历史。

舒适出众

Polyknit 面料柔软顺滑，塑就非凡舒适的穿着体验。

产品细节

  • 罗纹袖口、领口和下摆
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CJ4841-100

