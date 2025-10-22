 
Nike Sportswear Swoosh 男子梭织上衣 - 黑/煤黑/暗灰/黑

Nike Sportswear Swoosh

男子梭织上衣

¥799
黑/煤黑/暗灰/黑
队红/大学红/白色/队红

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 男子梭织上衣采用经典版型结合大号品牌标志，打造 Nike 专属外观，彰显你对 Swoosh 的热爱之情。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗灰/黑
  • 款式： DJ0477-011

轻松应对不良天气

Nike Sportswear Swoosh 男子梭织上衣采用经典版型结合大号品牌标志，打造 Nike 专属外观，彰显你对 Swoosh 的热爱之情。

刺绣细节

左胸饰有刺绣耐克勾勾设计，衣袖饰有 SWOOSH 字样，彰显醒目风范。

弹性十足，舒适非凡

弹性袖口和下摆，帮助稳固衣身。

其他细节

正面翻盖口袋，可供快速安全地收纳你的物品

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
