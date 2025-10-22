Nike Sportswear Swoosh
男子梭织上衣
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子梭织上衣采用经典版型结合大号品牌标志，打造 Nike 专属外观，彰显你对 Swoosh 的热爱之情。
- 显示颜色： 黑/煤黑/暗灰/黑
- 款式： DJ0477-011
轻松应对不良天气
刺绣细节
刺绣细节
左胸饰有刺绣耐克勾勾设计，衣袖饰有 SWOOSH 字样，彰显醒目风范。
弹性十足，舒适非凡
弹性袖口和下摆，帮助稳固衣身。
其他细节
正面翻盖口袋，可供快速安全地收纳你的物品
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
产品细节
- 款式： DJ0477-011
