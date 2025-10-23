Nike Sportswear Swoosh
男子梭织夹克
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子梭织夹克旨在向 Swoosh 致敬。大号 Swoosh 缝入式设计，兼具耐穿性和非凡格调。宽松版型搭配网眼布里料，缔造休闲风范，适于叠搭。
- 显示颜色： 大学红/黑/白色/白色
- 款式： DD5968-657
SWOOSH 风范
Nike Sportswear Swoosh 男子梭织夹克旨在向 Swoosh 致敬。大号 Swoosh 缝入式设计，兼具耐穿性和非凡格调。宽松版型搭配网眼布里料，缔造休闲风范，适于叠搭。
衬里设计，舒适非凡
这款焕新升级的夹克采用轻盈锦纶面料，搭配柔软网眼布里料，触感柔软顺滑。
缝线设计
大号 Swoosh 经裁剪后缝入衣身，与衣袖和风帽上的装饰相得益彰。后身 ™ 和 ® 刺绣标志，增添纹理质感。
日常细节
侧边口袋可供安全收纳手机、钥匙和卡片。弹性袖口和下摆，打造舒适叠搭体验。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
