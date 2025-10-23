 
Nike Sportswear Swoosh 男子梭织夹克 - 大学红/黑/白色/白色

Nike Sportswear Swoosh

男子梭织夹克

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 男子梭织夹克旨在向 Swoosh 致敬。大号 Swoosh 缝入式设计，兼具耐穿性和非凡格调。宽松版型搭配网眼布里料，缔造休闲风范，适于叠搭。


  • 显示颜色： 大学红/黑/白色/白色
  • 款式： DD5968-657

Nike Sportswear Swoosh

¥799

SWOOSH 风范

Nike Sportswear Swoosh 男子梭织夹克旨在向 Swoosh 致敬。大号 Swoosh 缝入式设计，兼具耐穿性和非凡格调。宽松版型搭配网眼布里料，缔造休闲风范，适于叠搭。

衬里设计，舒适非凡

这款焕新升级的夹克采用轻盈锦纶面料，搭配柔软网眼布里料，触感柔软顺滑。

缝线设计

大号 Swoosh 经裁剪后缝入衣身，与衣袖和风帽上的装饰相得益彰。后身 ™ 和 ® 刺绣标志，增添纹理质感。

日常细节

侧边口袋可供安全收纳手机、钥匙和卡片。弹性袖口和下摆，打造舒适叠搭体验。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/黑/白色/白色
  • 款式： DD5968-657

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。