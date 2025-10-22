 
Nike Sportswear "Swoosh" 男子梭织夹克 - 大学红/白色/大学红/大学红

Nike Sportswear "Swoosh"

男子梭织夹克

¥699
大学红/白色/大学红/大学红
白色/黑/白色/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear "Swoosh" 男子梭织夹克的胸部和后身的耐克勾勾标志延伸至手臂，带来别致外观。


  显示颜色： 大学红/白色/大学红/大学红
  款式： AR3133-658

Nike Sportswear "Swoosh"

¥699

SWOOSH 设计，个性风采

Nike Sportswear "Swoosh" 男子梭织夹克的胸部和后身的耐克勾勾标志延伸至手臂，带来别致外观。

其他细节

  • 塔夫绸面料带有轻微光泽感，利落顺滑
  • 网眼布里料，舒适透气
  • 大号 Swoosh 标志，塑就立体外观

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 侧边口袋设计
  • 弹性袖口和下摆
  • 插肩衣袖设计
  • 面料：100% 锦纶。 拼接/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/白色/大学红/大学红
  • 款式： AR3133-658

