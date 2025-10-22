Nike Sportswear "Swoosh"
男子梭织夹克
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear "Swoosh" 男子梭织夹克的胸部和后身的耐克勾勾标志延伸至手臂，带来别致外观。
- 显示颜色： 大学红/白色/大学红/大学红
- 款式： AR3133-658
SWOOSH 设计，个性风采
Nike Sportswear "Swoosh" 男子梭织夹克的胸部和后身的耐克勾勾标志延伸至手臂，带来别致外观。
其他细节
- 塔夫绸面料带有轻微光泽感，利落顺滑
- 网眼布里料，舒适透气
- 大号 Swoosh 标志，塑就立体外观
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 侧边口袋设计
- 弹性袖口和下摆
- 插肩衣袖设计
- 面料：100% 锦纶。 拼接/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
