Nike Sportswear Swoosh
男子梭织连帽夹克
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子梭织连帽夹克饰以醒目撞色色块和匠心图案，彰显街头风范。耐穿梭织面料结合柔软网眼布里料，营造舒适包覆体验。
- 显示颜色： 黑/白色/微粒灰/黑
- 款式： CJ4889-011
醒目 SWOOSH 风格
非凡舒适
起皱面料，舒适耐穿。
透气性显著提升
优质网眼布里料柔软贴合，适合日常穿着。
产品细节
- 侧边口袋设计
- 全长拉链搭配前襟
- 抽绳风帽设计
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
