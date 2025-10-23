Nike Sportswear Swoosh
男子梭织长裤
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子梭织长裤采用起皱面料，缔造经典舒适的穿着感受，展现醒目街头风范。撞色拼接结合经典耐克勾标志，塑就优质外观。
- 显示颜色： 黑/微粒灰/白色
- 款式： DD5125-010
Nike Sportswear Swoosh
¥699
经典耐克勾标志
柔软舒适
耐穿梭织面料，带来起皱外观。网眼布里料，柔软舒适。
耐克勾细节
背面口袋印有文字，旨在向 Nike 传统致敬。
专属贴合
弹性腰部和裤管口，塑就专属贴合感。
产品细节
- 拉链插手口袋
- 后身口袋添加按扣设计
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
