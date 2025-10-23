 
¥699

Nike Sportswear Swoosh 男子梭织长裤采用起皱面料，缔造经典舒适的穿着感受，展现醒目街头风范。撞色拼接结合经典耐克勾标志，塑就优质外观。


  • 显示颜色： 黑/微粒灰/白色
  • 款式： DD5125-010

经典耐克勾标志

柔软舒适

耐穿梭织面料，带来起皱外观。网眼布里料，柔软舒适。

耐克勾细节

背面口袋印有文字，旨在向 Nike 传统致敬。

专属贴合

弹性腰部和裤管口，塑就专属贴合感。

产品细节

  • 拉链插手口袋
  • 后身口袋添加按扣设计
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
