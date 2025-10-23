 
Nike Sportswear Swoosh 男子法式毛圈短裤采用匠心设计，致敬品牌经典标志。该休闲佳选单品采用法式毛圈面料，并饰有环绕至后侧的大号耐克勾勾印花。


法式毛圈面料

法式毛圈面料外层柔软顺滑，纹理内里触感柔软。

耐克勾勾细节

大号吸睛耐克勾勾标志和 ™ 符号，质感柔软顺滑。

混搭图案

腿部印花图案，彰显你对品牌的热爱。

其他细节

  • 正面口袋采用柔软棉质衬里，缔造升级质感‎‎
  • 后身口袋采用按扣式设计，为小物件提供安全的收纳空间

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD5998-010

