Nike Sportswear Swoosh
男子法式毛圈短裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子法式毛圈短裤采用匠心设计，致敬品牌经典标志。该休闲佳选单品采用法式毛圈面料，并饰有环绕至后侧的大号耐克勾勾印花。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD5998-010
法式毛圈面料
法式毛圈面料外层柔软顺滑，纹理内里触感柔软。
耐克勾勾细节
大号吸睛耐克勾勾标志和 ™ 符号，质感柔软顺滑。
混搭图案
腿部印花图案，彰显你对品牌的热爱。
其他细节
- 正面口袋采用柔软棉质衬里，缔造升级质感
- 后身口袋采用按扣式设计，为小物件提供安全的收纳空间
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
