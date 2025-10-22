 
Nike Sportswear Swoosh 男子连帽梭织夹克 - 白色

Nike Sportswear Swoosh

男子连帽梭织夹克

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 男子连帽梭织夹克采用耐穿梭织面料，巧搭休闲宽松版型。胸前搭配加大 Swoosh 设计，背面点缀“SWOOSH”字样，旨在向经典标志致敬。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DJ8038-100

Nike Sportswear Swoosh

¥799

经典 SWOOSH，舒适非凡

Nike Sportswear Swoosh 男子连帽梭织夹克采用耐穿梭织面料，巧搭休闲宽松版型。胸前搭配加大 Swoosh 设计，背面点缀“SWOOSH”字样，旨在向经典标志致敬。

其他细节

  • 梭织材料，经久耐穿
  • 抽绳风帽和松紧下摆，打造可调节包覆效果

产品细节

  • 面料/袖管下部里料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DJ8038-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。