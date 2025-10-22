Nike Sportswear Swoosh
男子针织短裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子针织短裤采用法式毛圈面料，结合宽松休闲版型，是日常穿搭的理想选择。大号 Swoosh 印花贯穿腿部。较小的 Swoosh 采用刺绣设计，增添纹理感，提升时尚格调。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ5373-010
其他细节
- 轻盈法式毛圈面料，质感舒适
- 包边弹性腰部搭配抽绳设计，打造个性化贴合体验
- 正面口袋和后身口袋，便于快速收纳钥匙、卡片和手机
产品细节
- 宽松版型设计，带来休闲外观
- 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。前片口袋（手背侧）：100% 棉。腰头部分：49% 粘纤/47% 棉/4% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
