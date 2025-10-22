 
Nike Sportswear Swoosh 男子针织短裤 - 黑

Nike Sportswear Swoosh

男子针织短裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh 男子针织短裤采用法式毛圈面料，结合宽松休闲版型，是日常穿搭的理想选择。大号 Swoosh 印花贯穿腿部。较小的 Swoosh 采用刺绣设计，增添纹理感，提升时尚格调。


  • 显示颜色：
  • 款式： DJ5373-010

其他细节

  • 轻盈法式毛圈面料，质感舒适
  • 包边弹性腰部搭配抽绳设计，打造个性化贴合体验
  • 正面口袋和后身口袋，便于快速收纳钥匙、卡片和手机

产品细节

  • 宽松版型设计，带来休闲外观
  • 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。前片口袋（手背侧）：100% 棉。腰头部分：49% 粘纤/47% 棉/4% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DJ5373-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。