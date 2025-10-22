Nike Sportswear Swoosh
男子长袖T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Swoosh 男子长袖T恤，畅享舒适感受。柔软棉料结合休闲版型，塑就日常佳选单品。多个 Swoosh 设计和“SWOOSH”字样塑就精致细节，焕新演绎经典外观。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA0336-010
Nike Sportswear Swoosh
¥259
SWOOSH 风范，舒适非凡
穿上 Nike Sportswear Swoosh 男子长袖T恤，畅享舒适感受。柔软棉料结合休闲版型，塑就日常佳选单品。多个 Swoosh 设计和“SWOOSH”字样塑就精致细节，焕新演绎经典外观。
其他细节
- 耐穿棉料，柔软舒适
- 精致图案采用匠心设计，辅以多个印花 Swoosh 设计和“SWOOSH”字样
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA0336-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。