Nike Sportswear Swoosh
男子长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子长裤采用柔软加绒面料，巧搭醒目街头风范，缔造经典舒适的穿着感受。耐克勾勾图案，塑就优质外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD5074-010
柔软舒适， 经典风范
柔软舒适
针织面料反面经过加绒处理，塑就柔软顺滑的穿着体验。
专属贴合
弹性腰部搭配抽绳，定制专属贴合感。 罗纹裤管口设计，打造经典长裤风格。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 侧边口袋设计
- 后身口袋添加按扣设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
- 可机洗
