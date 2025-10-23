Nike Sportswear Swoosh
男子T恤
¥229
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh 男子T恤采用柔软针织棉料，胸部饰有大号印花图案，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 暗滨海蓝/白色
- 款式： DC5095-407
经典印花，轻盈T恤
其他细节
- 轻盈针织面料，质感柔软，是日常穿搭的理想之选
- 大号印花图案，打造出众外观
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
