 
Nike Sportswear Swoosh 男子T恤 - 白色/黑

Nike Sportswear Swoosh

男子T恤

28% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh T恤采用柔软棉针织面料，胸前巧搭大号标志，演绎出众风范。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： AR5192-103

SWOOSH 设计，个性风采

其他细节

  • 棉质面料，柔软舒适
  • 大号 Swoosh 标志，塑就立体外观

产品细节

  • 标准贴合设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 棉。
  • 可机洗
