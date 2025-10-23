Nike Sportswear Swoosh
男子T恤
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh T恤采用柔软棉针织面料，胸前巧搭大号标志，演绎出众风范。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： AR5192-103
SWOOSH 设计，个性风采
Nike Sportswear Swoosh T恤采用柔软棉针织面料，胸前巧搭大号标志，演绎出众风范。
其他细节
- 棉质面料，柔软舒适
- 大号 Swoosh 标志，塑就立体外观
产品细节
- 标准贴合设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
