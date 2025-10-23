 
Nike Sportswear Swoosh French Terry 女子短裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Swoosh

French Terry 女子短裤

31% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh French Terry 女子短裤从拳击服汲取设计灵感，采用匠心设计，以现代风格演绎经典运动风范。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CJ3834-010

Nike Sportswear Swoosh

31% 折让

运动风范，贴合夏日气质

Nike Sportswear Swoosh French Terry 女子短裤从拳击服汲取设计灵感，采用匠心设计，以现代风格演绎经典运动风范。

出众版型

匠心设计，灵感源自拳击短裤。

柔软舒适

法式毛圈面料，柔软舒适。弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。

图案风格

左腿周围饰有 Swoosh 图案。

产品细节

  • 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CJ3834-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。