Nike Sportswear Swoosh
French Terry 女子短裤
31% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh French Terry 女子短裤从拳击服汲取设计灵感，采用匠心设计，以现代风格演绎经典运动风范。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CJ3834-010
运动风范，贴合夏日气质
Nike Sportswear Swoosh French Terry 女子短裤从拳击服汲取设计灵感，采用匠心设计，以现代风格演绎经典运动风范。
出众版型
匠心设计，灵感源自拳击短裤。
柔软舒适
法式毛圈面料，柔软舒适。弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合效果。
图案风格
左腿周围饰有 Swoosh 图案。
产品细节
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
