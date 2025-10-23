Nike Sportswear Swoosh
French Terry 男子短裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh French Terry 男子短裤采用柔软法式毛圈面料，带来经典舒适的穿着感受，缔造前卫街头风范。
- 显示颜色： 深宝蓝/白色
- 款式： CJ4883-455
柔软舒适，经典风范
非凡舒适
法式毛圈面料柔软舒适，塑就整日舒适感受。
稳固贴合
弹性腰部搭配抽绳，打造个性化稳固贴合感。
Swoosh 细节
右腿饰有刺绣 Swoosh 标志。左腿绣有双重小号 Swoosh 标志。背面口袋配有印花字样，旨在向 Nike 历史致敬。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
