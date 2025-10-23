 
Nike Sportswear Swoosh French Terry 男子短裤 - 深宝蓝/白色

Nike Sportswear Swoosh

French Terry 男子短裤

¥399

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh French Terry 男子短裤采用柔软法式毛圈面料，带来经典舒适的穿着感受，缔造前卫街头风范。


  • 显示颜色： 深宝蓝/白色
  • 款式： CJ4883-455

柔软舒适，经典风范

非凡舒适

法式毛圈面料柔软舒适，塑就整日舒适感受。

稳固贴合

弹性腰部搭配抽绳，打造个性化稳固贴合感。

Swoosh 细节

右腿饰有刺绣 Swoosh 标志。左腿绣有双重小号 Swoosh 标志。背面口袋配有印花字样，旨在向 Nike 历史致敬。

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。