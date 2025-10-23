 
Nike Sportswear Swoosh French-Terry 男子长裤 - 闪电蓝/白色

Nike Sportswear Swoosh

French-Terry 男子长裤

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh French-Terry 男子长裤尽显对创始标志的热爱。采用刺绣和印花细节，为法式毛圈长裤增添纹理与格调。


  • 显示颜色： 闪电蓝/白色
  • 款式： DD6092-437

经典风范，舒适体验，醒目 SWOOSH 风格

法式毛圈面料

法式毛圈面料具有媲美人气针织的柔软质感，融入回环设计，适合温暖天气穿着。

Swoosh™ 细节

大号吸睛 Swoosh 标志和 ™ 符号，质感柔软顺滑。

标志混搭

左腿饰以刺绣和印花图案，彰显对品牌的热爱。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合效果
  • 正面插手口袋，方便快速收纳手机、钥匙和卡片
  • 锥形裤筒设计结合长裤裤管口，塑就利落外观，尽显运动鞋魅力

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。