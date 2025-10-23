Nike Sportswear Swoosh
French-Terry 男子长裤
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh French-Terry 男子长裤尽显对创始标志的热爱。采用刺绣和印花细节，为法式毛圈长裤增添纹理与格调。
- 显示颜色： 闪电蓝/白色
- 款式： DD6092-437
经典风范，舒适体验，醒目 SWOOSH 风格
法式毛圈面料
法式毛圈面料具有媲美人气针织的柔软质感，融入回环设计，适合温暖天气穿着。
Swoosh™ 细节
大号吸睛 Swoosh 标志和 ™ 符号，质感柔软顺滑。
标志混搭
左腿饰以刺绣和印花图案，彰显对品牌的热爱。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合效果
- 正面插手口袋，方便快速收纳手机、钥匙和卡片
- 锥形裤筒设计结合长裤裤管口，塑就利落外观，尽显运动鞋魅力
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
