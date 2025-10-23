Nike Sportswear Swoosh
French Terry 男子长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh French Terry 男子长裤采用柔软法式毛圈面料，营造经典舒适的穿着感受，缔造醒目街头风范。图案设计，巧搭经典 Swoosh 标志，塑就优质外观。
- 显示颜色： 深宝蓝/白色
- 款式： CJ4881-455
Nike Sportswear Swoosh
¥599
柔软舒适，经典风范
柔软舒适
法式毛圈面料柔软舒适，适合日常穿着。
专属贴合
弹性腰部搭配抽绳，塑就专属贴合感。罗纹裤管口设计，打造经典长裤风格。
产品细节
- 侧边口袋设计后身口袋添加按扣设计面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉。可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
