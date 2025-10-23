Nike Sportswear Swoosh
French Terry 男子长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh French Terry 男子长裤饰有刺绣 Swoosh 品牌标志，焕新演绎舒适必备单品。法式毛圈面料是一种表层柔软且分布有结实环状设计的针织面料。
- 显示颜色： 沼泽暮光黄/白色
- 款式： CU3932-380
经典 SWOOSH 标志
刺绣细节
刺绣细节
刺绣“SWOOSH”图案和两个 Swoosh 设计，彰显你对品牌的热爱之情。
专属贴合
弹性腰部搭配抽绳，塑就专属贴合感。罗纹裤管口设计，打造经典长裤风格。
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
- 可机洗
- 侧缝口袋
- 罗纹细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
