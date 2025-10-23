 
Nike Sportswear Swoosh French Terry 男子长裤 - 沼泽暮光黄/白色

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh French Terry 男子长裤饰有刺绣 Swoosh 品牌标志，焕新演绎舒适必备单品。法式毛圈面料是一种表层柔软且分布有结实环状设计的针织面料。


  • 显示颜色： 沼泽暮光黄/白色
  • 款式： CU3932-380

经典 SWOOSH 标志

刺绣细节

刺绣“SWOOSH”图案和两个 Swoosh 设计，彰显你对品牌的热爱之情。

专属贴合

弹性腰部搭配抽绳，塑就专属贴合感。罗纹裤管口设计，打造经典长裤风格。

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 侧缝口袋
  • 罗纹细节
