Nike Sportswear Swoosh Repel 女子长裤，助你从容应对多变天气。 高腰设计结合超宽松版型、网眼布里料和气候适应性处理。 撞色接缝细节搭配对称刺绣 Swoosh，塑就非凡格调。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： DR6204-100

Nike Sportswear Swoosh Repel 女子长裤，助你从容应对多变天气。 高腰设计结合超宽松版型、网眼布里料和气候适应性处理。 撞色接缝细节搭配对称刺绣 Swoosh，塑就非凡格调。

Nike 超宽松梭织长裤

高腰设计结合弹性腰部。 臀部和大腿部位采用宽松设计，休闲舒适，缔造心无旁骛的穿着感受。 弹性裤管口设计，打造利落风范。

气候适应性面料，不易撕裂

不易撕裂的气候适应性面料融入舒适网眼布里料，缔造网格纹理和结构化质感。

撞色细节

缝线设计凸显加固接缝细节，打造实用造型，助你从容应对寒冷天气。

其他细节

正面口袋有助快速收纳钥匙、卡片和手机

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
