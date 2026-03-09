Nike Sportswear Swoosh Series
耐克暖钩羽绒服系列女子 Oversize 风羽绒马甲
15% 折让
Nike Sportswear Swoosh Series 耐克暖钩羽绒服系列女子 Oversize 风羽绒马甲采用百搭设计，让你穿出暖意融融的不凡型格；梭织面料结合羽绒填充物，塑就 Swoosh Series 系列中的保暖佳选。 超宽松版型结合立领设计，为造型增添亮点，同时让你保持舒适。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白
- 款式： IH8008-121
舒适保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
关于 Swoosh Series
该马甲出自 Swoosh 外套系列，采用大号耐克勾状隔片，增强保暖性。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：136 克（M码）
- 胸部内置口袋
- 侧边口袋设计
- 松紧抽绳下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
