 
Nike Sportswear Swoosh Series 耐克暖钩羽绒服系列 Therma-FIT 女子 Oversize 风羽绒夹克 - 黑/黑

Nike Sportswear Swoosh Series

耐克暖钩羽绒服系列 Therma-FIT 女子 Oversize 风羽绒夹克

35% 折让

Nike Sportswear Swoosh Series 耐克暖钩羽绒服系列 Therma-FIT 女子 Oversize 风羽绒夹克采用革新设计，让你穿出暖意融融的不凡型格。添加羽绒填充物，塑就 Swoosh Series 系列中的保暖佳选。衣袖内置加绒袖口，稳固贴合；风帽与下摆搭配松紧抽绳和绳扣，束紧即可有效御寒。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IB2006-010

舒适保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。

 

 

关于 Swoosh Series

该夹克出自 Swoosh 外套系列，采用大号耐克勾状隔片，增强保暖性。  

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：75%。充绒量：273 克（M码）
  • 超宽松版型
  • 侧边插手口袋和衣身内置口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IB2006-010

