Nike Sportswear Swoosh
Utility 女子连体衣
¥849
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Swoosh Utility 女子连体衣采用实用口袋与一体式设计，彰显不凡型格。弹性细节舒适贴合，腰部搭配松紧栓扣抽绳，塑就个性化贴合效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ8895-010
Nike Sportswear Swoosh
¥849
一体式设计，SWOOSH 风范
Nike Sportswear Swoosh Utility 女子连体衣采用实用口袋与一体式设计，彰显不凡型格。弹性细节舒适贴合，腰部搭配松紧栓扣抽绳，塑就个性化贴合效果。
翻盖口袋
胸部与裤腿搭配口袋，缔造实用外观，可供快速存放日常基本物品。
一体式设计
便捷风格融合耐穿版型，适合日常穿搭。腰部弹力带设计有助塑造迷人曲线，缔造舒适贴合感。
Swoosh 细节
镀铬 Swoosh 拉链头与后身印花彰显你对品牌的热爱。印花文字灵感源自经典 Nike 版型，缔造传统外观。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ8895-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。