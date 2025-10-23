 
Nike Sportswear Swoosh Utility 女子连体衣 - 黑/白色

¥849

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Swoosh Utility 女子连体衣采用实用口袋与一体式设计，彰显不凡型格。弹性细节舒适贴合，腰部搭配松紧栓扣抽绳，塑就个性化贴合效果。


一体式设计，SWOOSH 风范

Nike Sportswear Swoosh Utility 女子连体衣采用实用口袋与一体式设计，彰显不凡型格。弹性细节舒适贴合，腰部搭配松紧栓扣抽绳，塑就个性化贴合效果。

翻盖口袋

胸部与裤腿搭配口袋，缔造实用外观，可供快速存放日常基本物品。

一体式设计

便捷风格融合耐穿版型，适合日常穿搭。腰部弹力带设计有助塑造迷人曲线，缔造舒适贴合感。

Swoosh 细节

镀铬 Swoosh 拉链头与后身印花彰显你对品牌的热爱。印花文字灵感源自经典 Nike 版型，缔造传统外观。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CZ8895-010

