Nike Sportswear Synthetic-Fill Windrunner 男子夹克的设计灵感源于日常上下班体验。巧妙平衡保暖效果和轻盈设计，令寒冷天气的叠搭造型精简利落。嵌入式 Thermore™ EcoDown 大理石花纹填充物，具有保暖效果和出众质感，令你在严寒天气亦可畅享舒适穿着体验。


再生填充材料，轻盈表层设计

Nike Sportswear Synthetic-Fill Windrunner 男子夹克的设计灵感源于日常上下班体验。巧妙平衡保暖效果和轻盈设计，令寒冷天气的叠搭造型精简利落。嵌入式 Thermore™ EcoDown 大理石花纹填充物，具有保暖效果和出众质感，令你在严寒天气亦可畅享舒适穿着体验。

Thermore™ EcoDown 大理石花纹设计

嵌入式 Thermore™ EcoDown 填充物采用匠心设计，蓬松舒适，质感柔软。采用半透明里料，搭配优质合成材质填充物，结合深浅不一的再生材料，展示出独特的大理石花纹。

顺滑面料，舒适体验

轻盈梭织外层，为你带来非凡舒适的穿着体验。

安全收纳

大号拉链口袋，便于安全收纳基本物品。

其他细节

风帽背面搭配弹性抽绳和织带装饰，可供在运动中自如调整

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/白色/黑/黑
  • 款式： CZ1509-010

