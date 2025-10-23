Nike Sportswear Synthetic-Fill Windrunner
男子夹克
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Synthetic-Fill Windrunner 男子夹克的设计灵感源于日常上下班体验。巧妙平衡保暖效果和轻盈设计，令寒冷天气的叠搭造型精简利落。嵌入式 Thermore™ EcoDown 大理石花纹填充物，具有保暖效果和出众质感，令你在严寒天气亦可畅享舒适穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色/黑/黑
- 款式： CZ1509-010
再生填充材料，轻盈表层设计
Thermore™ EcoDown 大理石花纹设计
嵌入式 Thermore™ EcoDown 填充物采用匠心设计，蓬松舒适，质感柔软。采用半透明里料，搭配优质合成材质填充物，结合深浅不一的再生材料，展示出独特的大理石花纹。
顺滑面料，舒适体验
轻盈梭织外层，为你带来非凡舒适的穿着体验。
安全收纳
大号拉链口袋，便于安全收纳基本物品。
其他细节
风帽背面搭配弹性抽绳和织带装饰，可供在运动中自如调整
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
