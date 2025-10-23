 
Nike Sportswear Team Nike 女子薄绒长裤 - 海神绿/浅宝石蓝

Nike Sportswear Team Nike

女子薄绒长裤

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Team Nike 女子薄绒长裤采用宽松版型设计，融蕴学院风范，让你在休息日亦能彰显对运动的热爱。针织面料内里轻微加绒，柔软舒适，是休闲穿搭的理想之选。


  • 显示颜色： 海神绿/浅宝石蓝
  • 款式： DQ6604-370

其他细节

  • 针织面料内里轻微加绒，质感柔软，缔造轻盈舒适感受
  • 弹性裤管口，尽显运动鞋魅力

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 弹性裤管口
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。