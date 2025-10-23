Nike Sportswear Team Nike
女子薄绒长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Team Nike 女子薄绒长裤采用宽松版型设计，融蕴学院风范，让你在休息日亦能彰显对运动的热爱。针织面料内里轻微加绒，柔软舒适，是休闲穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 海神绿/浅宝石蓝
- 款式： DQ6604-370
其他细节
- 针织面料内里轻微加绒，质感柔软，缔造轻盈舒适感受
- 弹性裤管口，尽显运动鞋魅力
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 弹性裤管口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
