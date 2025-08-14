Nike Sportswear Tech
男子防风拒水轻便型夹克
16% 折让
Nike Sportswear Tech 男子防风拒水轻便型夹克采用轻盈梭织拒水面料，结合 Storm-FIT 技术，缔造轻盈防护效果，减轻滞重感。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ2945-010
防风拒水
Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。挡风片搭配结构感风帽，提升包覆效果。
多口袋设计
设有多个口袋，包括太阳镜口袋和双拉链开口胸部口袋。拉链插手口袋，提供充足的安全储物空间。
其他细节
- 衣身采用超宽松版型，助力自如畅动，轻松叠搭
- 风帽配有松紧绳栓扣，打造锁定贴合效果
产品细节
- 后身右下摆饰有刺绣耐克勾标志
- 后领外置挂环
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
