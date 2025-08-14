 
Nike Sportswear Tech 男子防风拒水轻便型夹克 - 黑

Nike Sportswear Tech

男子防风拒水轻便型夹克

16% 折让
黑
山峰白

Nike Sportswear Tech 男子防风拒水轻便型夹克采用轻盈梭织拒水面料，结合 Storm-FIT 技术，缔造轻盈防护效果，减轻滞重感。


  • 显示颜色：
  • 款式： HJ2945-010

Nike Sportswear Tech

16% 折让

Nike Sportswear Tech 男子防风拒水轻便型夹克采用轻盈梭织拒水面料，结合 Storm-FIT 技术，缔造轻盈防护效果，减轻滞重感。

防风拒水

Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。挡风片搭配结构感风帽，提升包覆效果。

多口袋设计

设有多个口袋，包括太阳镜口袋和双拉链开口胸部口袋。拉链插手口袋，提供充足的安全储物空间。

其他细节

  • 衣身采用超宽松版型，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 风帽配有松紧绳栓扣，打造锁定贴合效果

产品细节

  • 后身右下摆饰有刺绣耐克勾标志
  • 后领外置挂环
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HJ2945-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。