Nike Sportswear Tech
Dri-FIT Shori 男子速干机能风长裤
10% 折让
Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori 男子速干机能风长裤采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干，专为都市生活而设计。采用宽松版型，裤管口搭配松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋魅力。梭织侧边拼接，搭配多个拉链口袋，增强实用性。
- 显示颜色： 铁灰/笔尖灰黑色/黑
- 款式： IF1344-068
产品细节
- 刺绣标志
- 拉链插手口袋
- 后身拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。外接片：100% 锦纶。上部口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
