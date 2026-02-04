 
Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori 男子速干机能风长裤 - 铁灰/笔尖灰黑色/黑

Nike Sportswear Tech

Dri-FIT Shori 男子速干机能风长裤

10% 折让

Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori 男子速干机能风长裤采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干，专为都市生活而设计。采用宽松版型，裤管口搭配松紧抽绳设计，可供自主调节贴合度，尽显运动鞋魅力。梭织侧边拼接，搭配多个拉链口袋，增强实用性。


  • 显示颜色： 铁灰/笔尖灰黑色/黑
  • 款式： IF1344-068

产品细节

  • 刺绣标志
  • 拉链插手口袋
  • 后身拉链口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：54% 聚酯纤维/33% 棉/13% 氨纶。外接片：100% 锦纶。上部口袋：100% 棉
  • 可机洗
