 
Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori 男子速干运动夹克 - 黑/黑

Nike Sportswear Tech

Dri-FIT Shori 男子速干运动夹克

10% 折让

Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori 男子速干运动夹克采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干。宽松版型，塑就叠搭佳选；双向拉链设计，可供自主调节包覆效果。肘部采用立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IM1336-010

Nike Sportswear Tech

10% 折让

Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori 男子速干运动夹克采用紧密的 Shori 面料，质感顺滑、具有弹性且导湿速干。宽松版型，塑就叠搭佳选；双向拉链设计，可供自主调节包覆效果。肘部采用立体剪裁，助力自如畅动，彰显别具一格的 Nike Tech 美学魅力。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 拉链插手口袋
  • 面料：44% 聚酯纤维/43% 棉/13% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IM1336-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。