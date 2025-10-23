 
Nike Sportswear Tech Essentials 男子全长拉链开襟针织连帽衫 - 黑/黑/黑/黑

Nike Sportswear Tech Essentials

男子全长拉链开襟针织连帽衫

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Essentials 男子全长拉链开襟针织连帽衫采用经典细节和舒适针织面料，焕新演绎叠搭佳选。 结合实用口袋、立体结构和独特下摆设计，打造有别于经典连帽衫设计的百搭单品。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
  • 款式： DR8911-010

针织面料

舒适针织面料，表面柔滑，反面采用纹理设计。

经典细节

左袖拉链口袋、抽绳风帽、弹性袖口和立体结构，匠心呈现经典细节设计。

拉链口袋

衣袖拉链口袋，便于妥善存放钥匙和卡片等小物。

其他细节

  • 肩部和衣袖部位采用立体结构细节和缝线设计，勾勒自然身形，塑就自由无拘的运动体验
  • 正面插手口袋，便于快速存放日常基本物品
  • 双向拉链，可自行调整贴合度，打造多变造型

产品细节

  • 哑光 Futura 标志
  • 71% 棉/29% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。