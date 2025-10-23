Nike Sportswear Tech Essentials
男子全长拉链开襟针织连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Essentials 男子全长拉链开襟针织连帽衫采用经典细节和舒适针织面料，焕新演绎叠搭佳选。 结合实用口袋、立体结构和独特下摆设计，打造有别于经典连帽衫设计的百搭单品。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
- 款式： DR8911-010
针织面料
舒适针织面料，表面柔滑，反面采用纹理设计。
经典细节
左袖拉链口袋、抽绳风帽、弹性袖口和立体结构，匠心呈现经典细节设计。
拉链口袋
衣袖拉链口袋，便于妥善存放钥匙和卡片等小物。
其他细节
- 肩部和衣袖部位采用立体结构细节和缝线设计，勾勒自然身形，塑就自由无拘的运动体验
- 正面插手口袋，便于快速存放日常基本物品
- 双向拉链，可自行调整贴合度，打造多变造型
产品细节
- 哑光 Futura 标志
- 71% 棉/29% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
