 
Nike Sportswear Tech Essentials 男子轻便型长裤 - 黑/黑/黑

Nike Sportswear Tech Essentials

男子轻便型长裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Tech Essentials 男子轻便型长裤采用棉质针织面料，焕新演绎你挚爱长裤，塑就日常佳选。标准版型设计，结合小腿锥形剪裁，打造休闲风范和利落外观，可搭配挚爱运动鞋，令你尽展不凡型格。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： DR8901-010

针织棉料

针织面料，轻盈顺滑。

休闲风范

长裤采用标准版型，小腿呈现锥形剪裁，塑就利落外观。裤腿间添加拼接设计，为你打造心无旁骛的运动体验。开放式裤脚，营造休闲舒适的穿着体验。

舒适贴合

弹性腰部搭配抽绳，打造专属贴合效果。正面插手口袋，方便快速收纳手机、钥匙和卡片。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。