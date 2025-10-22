Nike Sportswear Tech Essentials 男子轻便型长裤采用棉质针织面料，焕新演绎你挚爱长裤，塑就日常佳选。标准版型设计，结合小腿锥形剪裁，打造休闲风范和利落外观，可搭配挚爱运动鞋，令你尽展不凡型格。

长裤采用标准版型，小腿呈现锥形剪裁，塑就利落外观。裤腿间添加拼接设计，为你打造心无旁骛的运动体验。开放式裤脚，营造休闲舒适的穿着体验。

