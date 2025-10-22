Nike Sportswear Tech Fleece
女子中腰长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Tech Fleece 女子中腰长裤采用匠心设计，助你畅享非凡舒适的穿着体验。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，营造出众舒适效果且不增加滞重感。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： FZ6386-133
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，缔造稳固舒适的贴合感受
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
- 正面和背面缝褶细节设计，勾勒腿部轮廓
产品细节
- 罗纹裤管口设计
- 右侧拉链口袋
- 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）/前片右口袋（手心侧）：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
