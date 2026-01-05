 
Nike Sportswear Tech Fleece 女子中腰长裤 - 海藻绿/黑

Nike Sportswear Tech Fleece

女子中腰长裤

25% 折让
海藻绿/黑
浅灰/调色/黑

Tech Fleece 系列已走过十年的辉煌历程。Nike Sportswear Tech Fleece 女子中腰长裤采用灵感源自天然矿物的配色，结合标准版型设计，旨在致敬 Tech Fleece 面世 10 周年。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。可与配套夹克或你的挚爱上衣搭配穿着，打造风格统一的造型。匠心长裤，开启针织单品潮流风尚。


  • 显示颜色： 海藻绿/黑
  • 款式： FB8331-390

Nike Sportswear Tech Fleece

25% 折让

Tech Fleece 系列已走过十年的辉煌历程。Nike Sportswear Tech Fleece 女子中腰长裤采用灵感源自天然矿物的配色，结合标准版型设计，旨在致敬 Tech Fleece 面世 10 周年。优质双面针织面料，内外皆具顺滑质感，穿着舒适且不增加滞重感。可与配套夹克或你的挚爱上衣搭配穿着，打造风格统一的造型。匠心长裤，开启针织单品潮流风尚。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，缔造稳固舒适的贴合感受
  • 口袋设计，方便收纳钥匙和手机
  • 正面和背面缝褶设计，勾勒腿部线条

产品细节

  • 面料：53% 棉/47% 聚酯纤维。口袋（手背侧）/前片右口袋（手心侧）：100% 棉
  • 罗纹裤管口设计
  • 右髋实用拉链口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海藻绿/黑
  • 款式： FB8331-390

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。